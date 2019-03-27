Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

27.03.2019, MForum.ru

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Компания Huawei официально представила смартфоны P30 и P30 Pro, которые не только получили мощное «железо», но и продвинутые фото возможности. В частности используется цветовой фильтр RYYB (красный-желтый-желтый-синий), обеспечивающий захват до 40% больше света.

Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

А если к этому добавить сенсором размером 1/1,17 дюйма, то есть шанс получить качественные снимки практически в любых условиях. Нельзя не упомянуть и о поддержке Huawei P30 Pro 5-кратного оптического увеличения, а также 10-кратного гибридного и 50-кратного цифрового.

Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

В части технических характеристик камеры для Huawei P30 Pro речь идет о 40 Мп основном сенсоре, 20 Мп модуле с широкоугольным объективом, 8 Мп сенсоре с телефото объективом и дополнительном ToF-сенсоре. В Huawei P30 конфигурация камеры схожая, но нет ToF-сенсора, а разрешение модуля с широкоугольным объективом составляет 16 Мп. Разрешение фронтальной камеры Huawei P30 и P30 Pro — 32 Мп.

Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

В части остальных спецификаций Huawei P30 Pro речь идет о 6,47-дюймовом OLED-дисплее разрешением 2340х1080 точек, чипсете Huawei Kirin 980, 8 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб) и аккумуляторе емкостью 4200 мАч с поддержкой Huawei SuperCharge 40W и быстрой беспроводной зарядкой 15 Вт.

Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

Huawei P30 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2340x1080 точек, чипсет Huawei Kirin 980, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 3650 мАч с поддержкой Huawei SuperCharge 22,5W.

Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

В качестве ОС в обоих устройствах выступает Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Начало приема предварительных заказов — 3 апреля, в 00:00 по московскому времени. Цвета — Aurora и Breathing Crystal, в качестве подарка выступают Watch GT.

Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Huawei

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