Анонсы: Huawei P30 Lite представлен официально

MForum.ru
27.03.2019,
Помимо топовых P30 и P30 Pro, компания Huawei официально представила смартфон P30 Lite. Идеология этой новинки соответствует старшим моделям, но ее спецификации скромнее. В частности, тыловая камера представлена сочетанием 24, 8 и 2 Мп сенсоров .
В Huawei P30 Lite разрешение основного сенсора составляет 24 Мп, 8 Мп сенсор снабжен широкоугольной оптикой, а 2 Мп датчик используется для определения глубины сцены. Фронтальная камера — 32 Мп. Диагональ экрана 6,15 дюйма при разрешении 2312х1080 точек. Внутри разместились чипсет Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3340 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Также отметим разместивший на задней панели дактилоскопический сенсор и поддержку NFC. Цена и сроки появления Huawei P30 Lite в нашей стране пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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