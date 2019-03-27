Анонсы: Huawei P30 Lite представлен официально

27.03.2019, MForum.ru

Помимо топовых P30 и P30 Pro, компания Huawei официально представила смартфон P30 Lite. Идеология этой новинки соответствует старшим моделям, но ее спецификации скромнее. В частности, тыловая камера представлена сочетанием 24, 8 и 2 Мп сенсоров .

В Huawei P30 Lite разрешение основного сенсора составляет 24 Мп, 8 Мп сенсор снабжен широкоугольной оптикой, а 2 Мп датчик используется для определения глубины сцены. Фронтальная камера — 32 Мп. Диагональ экрана 6,15 дюйма при разрешении 2312х1080 точек. Внутри разместились чипсет Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3340 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Также отметим разместивший на задней панели дактилоскопический сенсор и поддержку NFC. Цена и сроки появления Huawei P30 Lite в нашей стране пока не раскрываются.