Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

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Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

29.03.2019, MForum.ru

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Компания Samsung официально представила планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab A 8.0. Новинка получила дисплей диагональю 8 дюймов при разрешении 1920x1200 точек с поддержкой цифрового пера S Pen.

Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

Спецификации Samsung Galaxy Tab A 8.0 включают в себя 8-ядерный процессор в составе чипсета Exynos 7904, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 4200 мАч, обеспечивающий до 11 часов автономной работы. Также в активе новинки присутствуют 8 и 5 Мп камеры, поддержка Wi-Fi ac и Bluetooth 5.0 LE, а выпускаться она будет как виде Wi-Fi, так и LTE версий. ОС — Android 9.0 Pie с оболочкой One UI. Дата начал продаж и цены пока не объявлены.

Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации samsung.com

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