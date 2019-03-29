Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

MForum.ru
29.03.2019,
Компания Samsung официально представила планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab A 8.0. Новинка получила дисплей диагональю 8 дюймов при разрешении 1920x1200 точек с поддержкой цифрового пера S Pen.
Спецификации Samsung Galaxy Tab A 8.0 включают в себя 8-ядерный процессор в составе чипсета Exynos 7904, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 4200 мАч, обеспечивающий до 11 часов автономной работы. Также в активе новинки присутствуют 8 и 5 Мп камеры, поддержка Wi-Fi ac и Bluetooth 5.0 LE, а выпускаться она будет как виде Wi-Fi, так и LTE версий. ОС — Android 9.0 Pie с оболочкой One UI. Дата начал продаж и цены пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
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