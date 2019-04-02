Анонсы: Российский релиз Redmi 7 состоится в середине апреля

MForum.ru
02.04.2019,
Компания Xiaomi продолжает работать над продвижением своего суббренда Redmi на российский рынок. Напомню, в нашей стране уже доступен Redmi Note 7 с 6,3-дюймовым экраном FullHD+, Snapdragon 660 и 48 Мп тыловой камерой. Цена этого смартфона начинается от отметки 13 990 рублей за версию 3+32 Гб.
Уже в середине апреля в России станет доступен и более простой Redmi 7. Спецификации этого смартфона включают в себя 6,26-дюймовый дисплей разрешением HD+ с каплевидным вырезом, защитой Gorilla Glass 5 и водоотталкивающим покрытием P2i, чипсет Snapdragon 632, 2/3/4 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Тыловая камера сдвоенная, 12+2 Мп, фронтальная — 8 Мп. Цену устройства пока не объявили, но с большой долей вероятности она составит от 8 до 10 тысяч рублей за вариант с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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