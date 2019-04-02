Телеком: Оператор Batelco выбрал компанию Ericsson поставщиком решения 5G

02.04.2019, MForum.ru

Оператор Batelco выбрал компанию Ericsson поставщиком решения 5G, включая разветывание сети, которое будет проходить фаза за фазой в ключевых локациях. Ericsson обеспечит поставку радиоподсистемы 5G, ядра и сети. Недавно Ericsson уже показала первый в Бахрейне сеанс передачи данных на сети 5G с использованием своего радио и облачного ядра 5G. Источник: Ericsson. В конце марта 2019 года Ericsson сообщала о 16 заключенных контрактов на поставку решений 5G. Близкие результаты демонстрирует Huawei - мне известно не менее 13 контрактов, заключенных китайской компанией на поставку решений 5G операторам.

Подробнее о 5G: кто и где в 5G; абонентские устройства 5G.

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теги: телеком пятое поколение Ericsson