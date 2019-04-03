Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite

03.04.2019, MForum.ru

Компания Huawei объявила о начале приема предзаказов на смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite в России. Продажи начнутся с 13 апреля. За покупку Huawei P30 Lite бонусом достанется браслет Huawei Band 3 Pro, а покупатели Huawei P30 и P30 Pro получат Huawei Watch GT.

Спецификации Huawei P30 Lite включают в себя 6,15-дюймовый дисплей разрешением 2312х1080 точек, чипсет Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3340 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Тыловая камера представлена сочетанием 24, 8 и 2 Мп сенсоров, фронтальная — 32 Мп. Купить Huawei P30 Lite в России можно будет за 21990 рублей.

Huawei P30 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2340x1080 точек, чипсет Huawei Kirin 980, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб, 32 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3650 мАч с поддержкой Huawei SuperCharge 22,5W. Его тыловая камера представлена сочетанием 40 Мп основного сенсора размером 1/1,7“, 16 Мп сенсора с широкоугольным объективом и 8 Мп датчиком с телефото объективом. Российская цена — 49 990 рублей.

Huawei P30 Pro отличается 6,47-дюймовым дисплеем (разрешении прежнее 2340x1080 точек), 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, дополнительной ToF-камерой и аккумулятором емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge 40W и быстрой беспроводной зарядкой. Кроме того он защищен от влаги по стандарту IP68. Рекомендованная розничная цена Huawei P30 Pro – 69 990 рублей.