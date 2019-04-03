Телеком: Билайн предлагает спутниковые каналы для бизнеса

03.04.2019, MForum.ru

Билайн подготовил новый B2B продукт в линейке спутниковых продуктов для бизнеса - каналы спутниковой связи в Ka-диапазоне.

Абонентское оборудование VSAT - от израильской Gilat, спутниковые мощности: Express AM33, Express AM5, Ямал 401 и других. Доставка оборудования заказчику обещана в течение от 3 дней, монтаж - в течение часа. На месте установки нужно только электропитание.

Благодаря спутниковому Билайн-подключению можно: улучшить покрытие сотовой связи; получить доступ к интернету и мобильной связи там, где их не было, организовать подключение точки WiFi. обеспечить канал для подключения камер видеонаблюдения, услуг телефонии, использовать облачную АТС, организовывать виртуальные частные сети и подключать M2M-решения.

В Билайн темой занимается Руслан Ахлебинский, руководитель департамента по развитию корпоративных решений. Клиенты смогут выбрать подходящую для них пропускную способность канала, приобрести безлимит или тарификацию по объему трафика. Минимальный ежемесячный платеж - от 1000 руб.

Пресс-релиз компании.

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теги: телеком услуги тарифы спутниковая связь Билайн ВымпелКом