Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

MForum.ru

Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

05.04.2019, MForum.ru

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На фоне решения проблем с дефицитом устройств и заявлений о том, что теперь Xiaomi Mi 9 «доступен для каждого», компания Xiaomi объявила официальные цены своих новинок для российского рынка.

Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Купить Xiaomi Mi 9 можно будет начиная с 11 апреля. Но изначально аппарат будет доступен в фирменной рознице Mi Store и в партнерских сетях в лице «М.Видео» и «Эльдорадо». Позднее новинка появится и в других местах. Цены Xiaomi Mi 9 составят 34 990 (6+64 Гб) / 37 990 (6+128 Гб). В качестве бонуса первые покупатели получат беспроводные наушники.

Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Redmi 7, о планах по выводу которого на российский рынок было объявлено пару дней назад, получился заметно доступнее. Купить новинку можно начиная от 9990 рублей за версию с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Redmi 7 в конфигурации 3+32 Гб обойдется в 11 990 рублей, а модель с 3 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти оценена 13 490 рублей. Впрочем, при цене Redmi Note 7 Pro составляющей 13 990 целесообразность покупки старшей версии Redmi 7 вызывает большие сомнения.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Xiaomi, mvideo.ru

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