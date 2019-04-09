Анонсы: Honor 8A Pro появится в России за 13 990 рублей

09.04.2019, MForum.ru

Под брендом Honor вышел смартфон 8A Pro, который будет предлагаться на платформе AliExpress Tmall. Начало продаж намечено на 12.04, причем в первый день его можно будет приобрести всего за 10912 рублей. В качестве подарка предлагается Honor Band 4 Running.

Судя по цене Honor 8A Pro является прямым конкурентом Xiaomi Redmi Note 7. Однако, по основным спецификациям он заметно скромнее. В активе Honor 8A Pro присутствуют 6,09-дюймовый дисплей разрешением 1560х720 точек с U-образным вырезом, чипсет MediaTek Helio P35, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая и 8 Мп фронтальная камера, а также аккумулятор емкостью 3020 мАч. Honor 8A Pro будет доступен в черном и синем цветах, без градиента на задней панели.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации tmall.aliexpress.com

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