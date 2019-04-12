Анонсы: Vivo Y93i Lite появился на российском рынке

MForum.ru
12.04.2019,
Состоялся российский релиз смартфона Vivo Y93i Lite. Новинка нацелена в верхнюю часть начального ценового сегмента и призвана составить конкуренцию аналогичным аппаратам от Huawei/Honor и Xiaomi.
Набор основных спецификаций Vivo Y93i Lite включает в себя 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек и каплевидным вырезом, чипсет Qualcomm Snapdragon 439, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4030 мАч. Тыловая камера сдвоенная, 13+2 Мп, с поддержкой фазовой автофокусировки. Разрешение фронтальной камеры Vivo Y93i Lite составляет 8 Мп. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели, также поддерживается распознавание лиц. ОС — Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.5. В качестве бонуса за предварительный заказ выступает колонка Redragon Quantum. Начало продаж — 18 апреля, цена 10 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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