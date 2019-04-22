Телеком: Компания Swisscom и Ericsson 17 апреля 2019 года запустили первую в Европе сеть 5G с поддержкой мобильности

MForum.ru
22.04.2019,
Компания Swisscom и Ericsson 17 апреля 2019 года запустили первую в Европе сеть 5G с поддержкой мобильности (формально запуски бывали и ранее, но с крайне ограниченной "географией" покрытия). Абонентам доступны смартфоны и мобильные роутеры. С первого дня сеть 5G доступна в 54 городах и общинах Швейцарии, включая такие плотно населенные регионы, как Цюрих, Берн, Женеву, Базель, Лозанну и Люцерну.
До конца 2019 года сеть 5G Swisscom будет запущена во всей Швейцарии, обеспечив охват порядка 90% населения. ericsson.com.
Сеть запущена с использованием диапазона 3.4-3.8 ГГц, частоты в котором распределены в Швейцарии в январе 2019 года.
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теги: телеком Швейцария 5G пятое поколение запуски
© Алексей Бойко,
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