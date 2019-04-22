Телеком: Билайн и НИУ ВШЭ запускают обучающую программу

22.04.2019, MForum.ru

ВымепелКом и НИУ ВШЭ проведут серию образовательных семинаров BusinessUp, адресованный начинающим предпринимателям, готовым использовать высокие технологии для наращивания продаж. Кроме того, Билайн Бизнес выступил соавтором онлайн-курса "Стартап с нуля". Первым регионом станет Самара, первое мероприятие намечено на 25 апреля.

Мастер-классы запланированы в восьми городах России: в Москве, С.Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Сочи, Самаре, Ростове, Казани.

На встречах будут представлены традиционные и инновационные инструменты ведения бизнеса, а также границы их применения и практически руководства от ведущих специалистов. В проекте задействованы преподаватели НИУ ВШЭ и приглашенные эксперты рынка. В частности, будет рассмотрена: работа с целевыми аудиториями, кейсы применения AI и Big Data, советы по работе с CRM-системами, технологии управления удаленными командами, другие актуальные вопросы современного малого и среднего бизнеса.

Пресс-релиз компании.

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теги: телеком Швейцария 5G пятое поколение запуски