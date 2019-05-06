Слухи: Huawei P Smart Z оснастят выдвижной камерой

MForum.ru
06.05.2019,
Американский интернет-магазин Amazon случайно раскрыл подробности о смартфоне Huawei P Smart Z. По основным параметрам новинка относится к среднему классу, но у нее есть интересная «фишка» в виде выдвижной фронтальной камеры. Неужели вырезы в дисплее действительно уйдут в историю? Хотя бы в верхнем и среднем сегментах.
В активе Huawei P Smart Z присутствуют 6,59-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и соотношением сторон 19,5:9, чипсет Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Тыловая камера сдвоенная, 16+2 Мп, разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп при апертуре объектива f/2.0. ОС - Android Pie. Купить Huawei P Smart Z можно будет за 279 евро в черном, синем и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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