Телеком: В Китае построили фрагмент смарт-фабрики с 5G-подключением

07.05.2019, MForum.ru

Компания China Information Communication Technology (CICT) открыла первую в Китае производственную линию, оборудование которой подключено по 5G. Смарт-производство открыто в городе Wuhan вместе с местным подразделением крупнейшего в мире оператора China Mobile.

Подключенная по 5G линия показывает производительность на 30% выше, чем при традиционном подходе к организации производства, - заявляет CICT. На производстве промышленные манипуляторы задействованы для сварки и сборки антенных устройств. Роботы передают данные о своем статусе в реальном времени через сеть 5G, что дает возможность гибкого управления ими без участия людей.

Производство призвано показать, что технология 5G может быть использована для построения автоматизированных систем управления логистическими центрами, телеуправления грузовиками, а также для построения систем видеонаблюдения с высоким разрешением.

Wuhan это один из первых китайских городов, где начались масштабные тесты технологии 5G в Китае. На конец 2018 года здесь действовали 144 базовые станции 5G. В 2019 году планируется нарастить число базовых станций 5G в городе еще на 2000 штук. Компания China Mobile инвестирует в этот проект $149 млн.

Две компании также открыли совместную лабораторию промышленного интернета на базе 5G, предназначенную для отработки использования цифровых технологий для подключения дизайн-центров, производства и подразделений продаж. Источник: yicaiglobal.com

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