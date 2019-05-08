Телеком: Snapdragon 865 выйдет в двух модификациях - 4G и 5G?

MForum.ru
08.05.2019,
Востребованность рынком технологических новинок, уже не позволяет производителям месяцами заниматься тщательной доводкой своих изделий до совершенства. Вот и Qualcomm придется поторопиться с выпуском Snapdragon 865 настолько, что есть вероятность, что компания пойдет на выпуск этого чипа в двух вариантах.
Следующий флагманский чипсет компании, как многие сейчас ожидают, выйдет в двух вариантах - один с интегрированным модемом 5G, другой с внешним модемом 5G.
Сейчас, напомню, в большинстве флагманов с поддержкой 5G применяют тандем из Snapdragon 855 (в нем есть интегрированный модем 2G/3G/4G LTE X24), работающий в паре с внешним модемом Qualcomm X50 5G. Такую связку можно найти, например, в Samsung Galaxy S10 и десятках других флагманских моделей.
Чипсет с кодовым названием SM8250 - это чипсет, который должен прийти на смену Snapdragon 855. В нем по-прежнему будет интегрирован проверенный модем 2G/3G/LTE. А для работы в сетях с 5G к нему можно будет подключать внешний модем Qualcomm Snapdragon Kona55 Fusion. В такой конфигурации плата смартфона окажется плотно набита. Или не подключать, и тогда это будет смартфон с поддержкой только 2G/3G/LTE за счет интегрированного модема. Освобожденное от внешнего модема места можно будет задействовать либо для увеличения размеров батареи, либо в системе охлаждения.
Позднее может появиться Snapdragon 865 с интегрированным модемом 2G/3G/4G/5G, что также обеспечит высвобождение от ненужного более внешнего модема места на плате, но смартфон при этом сможет поддерживать все основные стандарты связи, включая 5G.
Чипсет 865 с интегрированным модемом 5G будет предназначаться, прежде всего, для передовых рынков, где 5G доступна в коммерческом использовании - США, Южная Корея. В другие регионы на первых порах 865-й будет поступать в версии без интегрированного модема. Брать ли дизайн на базе 865-го с внешним модемом X55 5G или выбирать вариант с большим объемом пустого места на плате, будет решать каждый производитель смартфонов индивидуально.
В Qualcomm подтвердили, что новая платформа Snapdragon 5G "Kora" будет оснащена антенными модулями второго поколения с поддержкой диапазонов sub6, а также антенными модулями миллиметрового диапазона. Также платформа будет оснащена новой технологией энергосбережения 5G PowerSave, что должно положительно сказаться на времени жизни до подзарядки смартфонов 5G на платформе Qualcomm.
Другие нововведения - поддержка стандарта HDR10+, памяти LPDDR5 в качестве ОЗУ. Эти чипы обладают существенно меньшим энергопотреблением и заметно большими номинальными скоростями передачи данных (до 6.4 Гбит/c/вывод). Это позволяет надеяться на заметный выигрыш в энергопотреблении. По материалам: technadu.com.
А что предпочли бы вы - проверенный интегрированный модем 4G в новом 865-м, что оставило бы место под охлаждение и большую батарею, или связку 865-й + модем X55 5G, но без возможности поставить в корпус достойную 5G батарею?
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком 5G пятое поколение
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
08.05. [Новости компаний] Телеком: В Корее к сетям 5G подключили 260 тысяч абонентов за первый месяц / MForum.ru
07.05. [Новости компаний] Телеком: В Китае собираются запустить смарт-магистраль 5G / MForum.ru
07.05. [Новости компаний] Телеком: В Китае построили фрагмент смарт-фабрики с 5G-подключением / MForum.ru
06.05. [Новости компаний] Телеком: В Шеньчжене до конца 2019 года развернут около 7 тысяч базовых станций 5G / MForum.ru
02.05. [Новости компаний] Телеком: Qualcomm рассказал о своей победе в рамках оглашения результатов 1q2019 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R3 представлен официально / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: Пресс-фото Motorola One Vision подтвердили 48 Мп камеру / MForum.ru
08.05. [Новинки] Это интересно: Опубликованы данные о распространении версий ОС Android / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: Realme X получит 48 Мп сенсор от Sony / MFourm.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Все детали о Google Pixel 3a стали известны до анонса / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Качественные рендеры OnePlus 7 Pro попали в сеть / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Huawei P Smart Z оснастят выдвижной камерой / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Moto Z4 и Moto Z4 Force / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Asus Zenfone 6 получит выдвижную фронтальную камеру? / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Двухэкранный Hisense A6 появился в России / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Z3x представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 3 — игровой смартфон со Qualcomm Snapdragon 855 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia mini 5G — компактный 5G-смарртфон / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Oppo Reno / MForum.ru
26.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации смартфона Redmi на Snapdragon 855 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально / MForum.ru
23.04. [Обзоры] Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme C2 с емким АКБ оценен в $85 / MForum.ru