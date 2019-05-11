Микроэлектроника: Texas Instruments укрепляет лидерство в области аналоговых микросхем

11.05.2019, MForum.ru

Продажи аналоговых полупроводниковых устройств компанией TI в 2018 году выросли до внушительных $10.8 млрд; Infineon оттеснили на третье место; ST показала самый высокий годовой рост; топ-10 поставщиков аналоговых микросхем вместе отвечают за объем в 60% мирового рынка аналоговых микросхем.

Топ-10 крупнейших поставщиков аналоговых микросхем представляли в совокупности 60% объема продаж мирового рынка в 2018 году - $36.1 млрд. Годом ранее на их долю приходился 61% или $33.0 млрд. Такие оценки представила компания IC Insights в своем ренкинге лидирующих на рынке полупроводников компаний. В таблице ниже показан ренкинг ведущих в мире поставщиков аналоговых микросхем по итогам 2018 года.

Продажи аналоговых полупроводниковых устройств на $10.801 млрд обеспечили компании Texas Instruments долю рынка в 18% и существенное укрепление своей позиции мирового лидера в этом сегменте рынка полупроводников. Объемы продаж аналоговых устройств компанией выросли на $0.9 млрд и практически вдвое превышают объемы продаж оказавшейся на втором месте в мире Analog Devices, а также примерно в 10 раз превышают результаты занявшей 10-е место компании Renesas, одной из двух компаний в ренкинге, которые показали сокращение доли на рынке аналоговых устройств. Продажи аналоговых устройств компанией TI в 2018 году составили 78% от общего объема продаж ИМС в $13.9 млрд и 72% от общего объема продаж полупроводников, оцениваемого в $14.9 млрд.

Аналоговые продукты TI в основном поступают на рынок промышленных применений (36% в доходах 2018 года), персональной электроники (23% от доходов 2018 года), а также рынок приложений для автопрома (20% доходов). Все эти сегменты демонстрируют в последнее время высокую прибыльность и лучшие перспективы дальнейшего роста. Нельзя не отметить, что промышленные применения и использование в автопроме по итогам 2018 года представляют уже 56% в доходах TI в 2018 году, что на 42% больше, чем пятью годами ранее.

На втором месте в ренкинге оказалась ADI (Analog Devices), включая результаты продаж компанией Linear Technology, которую ADI приобрела в 1q2017 за $15.8 млрд. Ни на одного из клиентов компании не приходится более 10% в объеме продаж ADI в 2018 году. В последние годы крупнейшим клиентом компании выступала Apple на поставки которой приходилось 14% и 12% доходов компании ADI в 2017 и 2016 годах соответственно.

Все три крупнейших европейских поставщика ИМС оказались в Топ-10 поставщиков аналоговых устройств по итогам 2018 года. Суммарно на эти три компании пришлось 15% глобального рынка аналоговых устройств. Улучшила свои позиции с 4-го до 3-го места компания Infineon, которая нарастила объемы продаж аналоговых устройств на 14% вплоть до $3.8 млрд, что обеспечило компании рыночную долю в 6%. Infineon продолжила расширять свое присутствие на рынке автопрома (43% в продажах 2018 года) и силовых устройств (31% в продажах 2018 года). Промышленные силовые устройства (17%), чип-карты и устройства безопасности (9%) - вот список других основных сегментов, устройства для которых поставляла компания.

Продажи аналоговых устройств компанией ST поднялись на 26%, более, чем у любого другого поставщика в ренкинге, до $3.2 млрд (5% доля рынка). Основные продажи это микросхемы для управления движением (управление моторами и высоковольтными драйверами), автоматики (интеллектуальные переключатели мощности), а также управления энергией (микросхемы коммуникации силовых линий).

NXP стала шестым по-величине поставщиком аналоговых полупроводниковых устройств в 2018 году. Объемы продаж компании выросли на 10% до $2.6 млрд (4% рынка). NXP продает самые различные аналоговые устройства, но ключевой вклад обеспечил рынок автопрома, где требуется все больше аналоговых компонентов для растущего рынка лидаров, автомобильных сетей и систем 5G.

Продажи аналоговых устройств компанией ON Semiconductor выросли на 11% до $2.0 млрд, что представляет 3% рынка. В предыдущие годы рост был выше - 35% в 2017 году и 16% в 2016 году. Три года роста в области продаж аналоговых устройств частично стали результатом приобретения в сентябре 2016 года компании Fairchild Semiconductor. Свой вклад внесли также уверенные продажи устройств управления мощностью для рынка автопрома, особенно для систем активной безопасности, силовых установок, кузовной электроники и осветительных приборов.

Компания Microchip Technology нарастила продажи аналоговых микросхем на 22% в 2018 году. В мае 2018 года Microchip завершила поглощение Microsemi за $8.35 млрд, что обеспечило рост аналогового бизнеса компании в области вычислительной техники и технологий связи.

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