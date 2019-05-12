Микроэлектроника, IoT: Samsung запустил выпуск IoT процессора Exynos i T100

12.05.2019, MForum.ru

Южнокорейская компания Samsung Electronics выпустил IoT-процессор, оптимизированный для передачи данных на расстояниях до 100 метров.

Samsung Electronics объявил о создании IoT-процессора, предназначенного для поддержки передачи данных на короткие расстояния.

Exynos i T100 может использоваться в небольших IoT-устройствах, таких как детекторы газа, контроллеры температуры, сенсоры открытия окон, а также в системах умного освещения. Эти процессоры можно использовать также в устройствах носимой электроники.

Бренд Exynos i был запущен южнокорейской компанией в 2017 году, когда было объявлено о выходе чипа Exynos i T200, который поддерживал передачу данных по Wi-Fi. В 2018 году компания запустила производство Exynos i S111, который включал модем NB-LTE.

Чип T100 будет поддерживать Bluetooth 5.0 и Zigbee 3.0 и способен выдерживать охлаждение до минус 40 градусов и нагрев до 125 градусов по Цельсию.

Процессор также оснащен физической подсистемой обеспечения защиты шифрования (SSS) и функцией блокирования возможности клонирования на физическом уровне (PUF). Это создает возможность уникальной идентичности для каждого чипсета.

Как и предшественники, чип T100 выполнен по процессу 28 нм, для чипов IoT это более, чем достаточная степень интеграции. Сэмплирование новинки уже началось. Источник: news.samsung.com

В условиях всеобщего интереса к IoT-приложениям, новинка будет пользоваться спросом. Низкая "дальнобойность" модуля не должна смущать, для множества приложений, например, умного дома, заявленная дальность является достаточной.

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