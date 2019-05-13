Микроэлектроника, IoT: Тайваньские компании перевозят производство полупроводников памяти с материка на остров

13.05.2019, MForum.ru

Некоторые тайваньские производители модулей памяти занялись срочным перемещением производственных линий из Китая на Тайвань, чтобы не попасть под карательные 25%, которые грозят импорту из Китая в США. Есть и другая причина - растущая стоимость рабочей силы в Китае приближается к уровням, которые перестают оправдывать размещение производств не в регионах потребления или на родине.

Процесс миграции или подготовки к ней начался в 2018 года, а сейчас предприятия находятся в фазе, когда им приходится сталкиваться с некоторым хаосом, поскольку процесс переезда запускали в спешке, чтобы успеть до санкций.

В то же время, перед компаниями стоит непростая задача сохранить на материке то, что позволяет выпускать продукты, продаваемые на рынке Китая. О расширении производств в условиях нынешней турбулентности речь пока что не идет. Не способствуют таким планам и ожидания слабого спроса на рынке модулей памяти. Источник: digitimes.com

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Серьезного ущерба экономике Китая этот процесс не нанесет. У китайцев уже есть собственная экспертиза в области производства памяти и свои предприятия. Тем более, что как видим, исход тайваньского бизнеса не является полным, остается производство, ориентированное на внутренний рынок Китая. Тем не менее, американо-китайские "агрессивные переговоры" оказывают негативное воздействие на планы многих участников рынка производства микроэлектроники.

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теги: микроэлектроника полупроводники