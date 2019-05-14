Микроэлектроника: В США разглядели ферромагнитный полупроводник в паре ванадий-йод

14.05.2019, MForum.ru

В США в лаборатории Эймса (Министерство энергетики США) обнаружены особые свойства слоистого ферромагнитного полупроводника (ФМПП), которые можно задействовать в так называемой спинтронике. Об этом пишет Science Daily.

Спинтроника - микроэлектроника, где 0 и 1 задаются спином электрона. Переворот спина электрона на противоположный почти не требует энергии, соответственно, решается сложная проблема выделения и отвода тепла от микроэлектронных изделий, что позволяет повышать плотность расположения элементов на кристалле. Согласно прогнозам, переход от современных кремниевой транзисторной электроники на спинтронную может занять не менее 20 лет.

ФМПП-материалы могут найти применение в квантовой электронике, например, для создания спиновых транзисторов. В американской лаборатории необходимые свойства обнаружились у такой пары, как "ванадий-йод" VI3, в микроэлектронике уже есть опыт работы с этим материалом.

Что же это за свойства? Это, в частности, возможность управления токами, изменяя намагниченность, а также возможность изменения таким образом площади активности участков слоистого полупроводника. К сожалению, структурные изменения происходят при температуре 78 К (-195 C), тогда как для практического использования желательно, чтобы свойства проявлялись при комнатной температуре. Источник: onlinelibrary.wiley.com

Со спинтроникой экспериментируют не только в США. Исследования различных новых материалов идут и в России, например, в НИЦ Курчатовского института работают с так называемым силиценом. Этот материал пока что требует для работы низких температур (порядка -223 C или 50К). Источник: nature.com

В Индии также идут исследования в области спинтроники. В исследовательском центре S N Bose National Centre for Basic Sciences в Калькутте работают над процессом так называемой "спиновой накачки" с помощью импульсного фетосекундного лазера. Как ожидается, процесс может стать основой для создания быстрой динамической памяти на спиновом эффекте (она не будет страдать от проблем перегрева), да и пути создания логических вентилей также просматриваются. Источник: deccanherald.com

Не отстают исследователи из Китая, Японии и Объединенного Королевства, а также ряда других стран.

Насколько востребованы такие материалы в современной практической микроэлектронике, основанной на кремниевых технологиях? Пока что об этом говорить рано. Сейчас идет по-сути накопление знаний, поиск элементов для фундамента, который в дальнейшем может послужить основой для новой электроники и вычислительной техники. Тем не менее, не следует думать, что спинтроника это что-то, что может найти практическое применение лишь через много десятков лет. Темой уже давно занимаются далеко не только в академических научных центрах, но также и в лабораториях крупнейших производителях современных полупроводниковых приборов. Варианты использования просматриваются в таких областях, как хранение данных, полупроводниковые лазеры, СВЧ-устройства, квантовые вычисления, а также электромобили и промышленные электромоторы.

Pioneer Reports недавно представила список компаний в исследовании "Spin Transport Electronics Market by Major Players, Size, Segmentation, Market Dynamics & Forecast 2023", источник: microfinancejournalism.com

Advanced MicroSensors, Corporation

Applied Spintronics Technology

Atomistix A/S

Crocus Technology

Everspin Technologies

Freescale Semiconductor

Intel Corporation

NVE Corporation

Organic Spintronics s.r.l

QuantumWise A/S

Rhomap Ltd

Spin Transfer Technologies

Spintronics International Pte

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теги: микроэлектроника полупроводники