Анонсы: Nokia 4.2 доступен в России

MForum.ru
16.05.2019,
Стартовали российские продажи смартфона Nokia 4.2, анонс которого состоялся на MWC 2019. На текущий момент новинка доступа для предзаказа на официальном сайте компании, позднее она появится в торговых сетях.
В активе Nokia 4.2 присутствуют 5,71-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 439, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (12+2 Мп), 8 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС — Android 9 Pie в рамках платформы Android One. Приобрести новинку можно в трех цветах: черном, розовом, индиго. Цена — 12 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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