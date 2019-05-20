Анонсы: Vivo Y3 на Helio P35 получил строенную тыловую камеру

20.05.2019, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Vivo Y3. Основа аппаратной части устройства — чипсет MediaTek Helio P35 дополненный 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

6,35-дюймовый экран Vivo Y3 занимает 89% площади передней панели. Разрешение дисплея 1544х720 точек, что дает соотношение сторон 19,3:9. Тыловая камера новинки сочетает основной сенсор разрешением 13 Мп (f/2.2) с 8 Мп с широкоугольным объективом (f/2.2) и 2 Мп датчиком глубины. Разместившаяся в каплевидном вырезе экрана фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Отдельного внимания заслуживает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Однако, для подключения зарядного устройства используется стандартный порт microUSB. ОС — Android 9.0 Pie с оболочкой Funtouch 9, AI-помощником Jovi, Easy Mode и режимом киберспорта Game Cube. Купить Vivo Y3 можно будет за 1498 юаней.