Телеком: Жэнь Чжэнфэй, Huawei - хорошая мина в сложных обстоятельствах

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Телеком: Жэнь Чжэнфэй, Huawei - хорошая мина в сложных обстоятельствах

25.05.2019, MForum.ru

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Руководитель китайской компании Huawei, Жэнь Чжэнфэй, 21 мая провел круглый стол, в рамках которого показал себя дипломатом высокого уровня. Это вам не хамовитый МИД (вы знаете, о какой я конторе), это отточенная столетиями китайская мудрость в действии.

Huawei - хорошая мина в сложных обстоятельствах

Чего стоило только выражение благодарности американским компаниям, или заявления, что Huawei не планирует вытеснять США. Г-н Чжэнфэй не забыл напомнить, что в Huawei всегда придерживались политики 1+1, то есть производя самостоятельно половину чипов, другую половину закупают в США.

Минутка постмодерна. Руководитель Huawei рассказал, что Google пытается переманивать к себе выпускников Новосибирского университета, победителей Международной олимпиады по информатике, предлагая им зарплаты в 5-6 раз выше, чем те, что платят в России. И пообещал, что Huawei будет предлагать еще лучшие условия, но не за то, чтобы переманить молодых ученых в Китай, а за то, чтобы они оставались в России. Что?! Состояние российской науки волнует китайцев больше, чем Россию?!

Симпатично выглядело и заявление, что члены семьи г-на Чжэнфэй пользуются телефонами Apple, поскольку телефоны Huawei им не нравятся. Он также высказался против зародившегося было в Китае движения - покупать продукты Huawei, чтобы выразить поддержку компании. "Huawei - это продукт. Нравится - покупай, не нравится, не покупай."

В общем, это эталонный PR с моей точки зрения.

Вот только оптимизм г-на Чжэнфэй в отношении будущего компании Huawei в случае, если получить американские торговые лицензии не получится, не выглядит натуральным.

Да, у китайской компании есть складские запасы американских микросхем, созданные на время вот такого вот периода "агрессивных переговоров".

Да, у компании есть собственное чиповое производство. Но не будем забывать, что в числе компаний, которые заявили о приостановке сотрудничества с Huawei есть ARM. И эта компания является держателем IP на архитектуру процессоров, используемую линейкой Kirin.

Альтернативы архитектуре ARM в процессоре приложений смартфона на сегодня особо не просматриваются. Не сказать, чтобы их не было совсем, но переход на SPARK или что-то в этом духе вряд ли можно считать светлой перспективой для Huawei. Сколько времени займет процесс создания аналогов современных процессоров приложений на другой архитектуре?

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теги: телеком 5G Huawei США

© Алексей Бойко, MForum.ru

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