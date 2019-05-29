Анонсы: Официально представлены Redmi K20 и Redmi K20 Pro

MForum.ru
29.05.2019,
Состоялся официальный анонс смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, интерес к которым производитель активно подогревал последние недели. Новинки получили строенные камеры на задней панели, выдвижные фронтальные камеры и оригинальный дизайн, с текстурированными языками пламени на задней панели синей и красной версий.
Задняя панель черной версии новинок имеет текстуру под карбон. 6.39-дюймовый дисплей без каких-либо вырезов и со встроенным дактилоскопическим сенсором занимает 90,9% площади передней панели. Разрешение дисплея Redmi K20 и Redmi K20 Pro составляет 2340 х 1080 точек. В части объемом памяти новинки идентичны – Redmi K20 и Redmi K20 Pro будут доступны в версиях с 6 или 8 Гб ОЗУ и 64/128/256 Гб встроенной памяти. Однако Redmi K20 Pro построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 855, тогда как «сердцем» Redmi K20 стал Snapdragon 730.
Выдвижная фронтальная камера обоих устройств одинакова – 20 Мп с поддержкой технологии SuperPixel. В части тыловой камеры, несмотря на идентичную конфигурацию (48 Мп + 8 Мп телефото + 13 Мп широкоугольный), новинки отличаются маркой основного сенсора. В Redmi K20 Pro используется Sony IMX586, тогда как в Redmi K20 – Sony IMX582. Емкость аккумулятора – 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт (Redmi K20) или 27 Вт (Redmi K20 Pro).
Цена Redmi K20 составляет 1999 (6+64 Гб) / 2099 (6+128) / 2599 (8+256 Гб). Redmi K20 Pro оценен в 2499 (6+64 Гб) / 2599 (6+128 Гб) / 2799 (8+128 Гб) / 2999 (8+256 Гб). В нашей стране Redmi K20 и Redmi K20 Pro будут продаваться как Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro. Российские цены будут объявлены позже.
© Антон Печеровый,
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