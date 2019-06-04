Анонсы: iOS 13 и iPadOS представлены официально

04.06.2019, MForum.ru

Компания Apple официально анонсировала iOS версии 13, которая станет доступна осенью этого года. По заявлению Apple им удалось добиться двукратного прироста скорости работы приложений и 30% роста скорости срабатывания Face ID.

В iOS 13 появятся столь актуальная для AMOLED-экранов темная тема оформления, улучшенный режим сортировки, новые инструменты редактирования фото и видео, доработанная система аутентификации, Swype в экранной клавиатуре, улучшенный синтезатор голоса для Siri и другие новшества. Установить iOS 13 можно будет на iPhone 6S/6S Plus, iPhone SE, iPhone 7/7Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и iPod touch 2019. Кроме того, Apple выделила версию iOS для планшетов в iPadOS, которая получит актуальные планшетные функции, включая улучшенный мультиоконный режим, расширенный функционал Apple Pencil и адаптацию под экраны большой диагонали. Установить iPadOS можно будет на iPad Air 2 и более новые планшеты.