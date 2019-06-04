MForum.ru
04.06.2019,
Компания Apple официально анонсировала iOS версии 13, которая станет доступна осенью этого года. По заявлению Apple им удалось добиться двукратного прироста скорости работы приложений и 30% роста скорости срабатывания Face ID.
В iOS 13 появятся столь актуальная для AMOLED-экранов темная тема оформления, улучшенный режим сортировки, новые инструменты редактирования фото и видео, доработанная система аутентификации, Swype в экранной клавиатуре, улучшенный синтезатор голоса для Siri и другие новшества. Установить iOS 13 можно будет на iPhone 6S/6S Plus, iPhone SE, iPhone 7/7Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и iPod touch 2019. Кроме того, Apple выделила версию iOS для планшетов в iPadOS, которая получит актуальные планшетные функции, включая улучшенный мультиоконный режим, расширенный функционал Apple Pencil и адаптацию под экраны большой диагонали. Установить iPadOS можно будет на iPad Air 2 и более новые планшеты.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
03.06. [Новости компаний] Телеком: Данные абонентов, пользующихся eSIM, хотят не выпускать из России / MForum.ru
03.06. [Новости компаний] Телеком: МегаФон объявил результаты за 1q2019 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iPod touch 2019 / MForum.ru
25.05. [Новости компаний] Телеком: Жэнь Чжэнфэй, Huawei - хорошая мина в сложных обстоятельствах / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Huawei P Smart Z / MForum.ru
04.06. [ПО] Анонсы: iOS 13 и iPadOS представлены официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: В Китае топовая версия Honor 20 Pro получит 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Samsung Galaxy M40 / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Sony Xperia 1 в Европе / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y17 появился в России / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Realmi выходит на российский рынок / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iPod touch 2019 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi K20 и Redmi K20 Pro / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Moto Z4 уже в продаже / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15 с Helio P22 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Qualcomm и Lenovo представили ноутбук 5G PC на базе Snapdragon / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Z5x – смартфон с емким аккумулятором и круглым вырезом в экране / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Redmi 7A представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A5 2019 оценен в 6490 рублей / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Lite представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch GT Active и Elegant Edition / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Meizu 16Xs представят 30 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально / MForum.ru