Анонсы: Объявлена российская цена Huawei P Smart Z

04.06.2019, MForum.ru

Компания Huawei объявила о начале продаж в нашей стране смартфона Huawei P Smart Z. Главная фишка новинки – выдвижная фронтальная камера (разрешение 16 Мп), позволяющая избавится от вырезов в дисплее. А с учетом привлекательной цены Huawei P Smart Z выглядит весьма интересно.

Спецификации Huawei P Smart Z включают в себя чипсет 6,59-дюймовый дисплей, чипсет Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (16+2 Мп) и аккумулятор емкостью 4000 мАч. ОС – Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Начало продаж 10 июня, цена - 19 990 рублей. Купить аппарат можно будет в черном, синем и зеленом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.huawei.ru

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