Анонсы: Nokia 3.2 в России оценен в 8990 рублей

MForum.ru
06.06.2019,
Компания HMD Global объявила о начале продаж на российском рынке смартфона Nokia 3.2. Новинка предлагает своим покупателям актуальный дизайн с вырезом в верхней части экрана, емкую батарею и умеренную цену.
Спецификации Nokia 3.2 включают в себя 6,26-дюймовый дисплей с U-образным вырезом под 5 Мп камеру, чипсет Snapdragon 429, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом 400 Гб, одиночную 13 Мп тыловую камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч. ОС – Android 9 Pie, в рамках инициативы Android One. Также отметим отдельную кнопку для активации Ассистента Google. Купить Nokia 3.2 можно в черном и стальном цветах за 8990 рублей.
© Антон Печеровый,
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