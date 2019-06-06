Телеком: Билайн и МаксимаТелеком начали сотрудничество в области digital-рекламы и публичного Wi-Fi

06.06.2019, MForum.ru

Новости с ПМЭФ. МаксимаТелеком получит публичные Wi-Fi сети Билайн и будет зарабатывать на рекламе, примерно так же , как это делается в московском метро. Часть рекламы для показа будет предоставлять Билайн, причем это будет реклама клиентов компании. Реклама будет умной, за счет использования платформы Beeline Artificial Intelligence. Клиентам обещано удобство единой авторизации. Подробнее - в пресс-релизе компаний (ниже).

Пресс-релиз

6 июня 2019 года, Москва — АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Вымпелком» (бренд Билайн) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере digital-рекламы и монетизации публичного Wi-Fi. Соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

МаксимаТелеком займется рекламной монетизацией публичных Wi-Fi сетей Билайна. Инвентарь сетей Билайн будет доступен рекламодателям Максимы в рамках единого федерального пакета. В свою очередь Билайн будет использовать площадки МаксимаТелеком для показа рекламных кампаний своих клиентов. Возможности рекламодателей обеих компаний расширятся за счет объединения инвентаря двух публичных Wi-Fi сетей.

Билайн предоставит МаксимаТелеком возможность использовать свою платформу искусственного интеллекта Beeline Artificial Intelligence для разработки AdTech-продуктов, обработки информации и построения предиктивных моделей.

Интеграция ИТ-инфраструктуры Билайн и МаксимаТелеком также улучшит пользовательский опыт — подключаться к публичным сетям партнеров можно будет в рамках единой авторизации и без повторной регистрации в сетях компаний.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом» прокомментировал: «Система Beeline Artificial Intelligence — это инструмент для комплексного продвижения на основе больших данных и машинного обучения, позволяющий оптимизировать рекламные бюджеты и увеличить эффективность маркетинговых инвестиций. На сегодняшний день решение успешно протестировали более 500 компаний, поэтому сотрудничество с рекламными платформами — закономерный для нас шаг в развитии».

«Максима — мировой лидер рекламной монетизации публичных сетей Wi-Fi. С присоединением сетей Билайн к Единому Wi-Fi-пространству наши рекламодатели смогут планировать кампании с большим аудиторным охватом и единой частотностью. Кроме того, мы расширяем свои возможности по рекламному таргетированию», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор МаксимаТелеком.

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.

теги: телеком Билайн МаксимаТелеком Wi-Fi