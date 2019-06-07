Телеком: Билайн и рекламщики АДВ договорились о стратегическом партнерстве

MForum.ru

Телеком: Билайн и рекламщики АДВ договорились о стратегическом партнерстве

07.06.2019, MForum.ru

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И вновь новость с шумного ПМЭФ. ПАО "ВымпелКом" и рекламная группа АДВ объявили о стратегическом партнерстве. Заявляемая идея - повышение эффективности рекламных компаний за счет использования AI-платформы Beeline AI.

Группа АДВ выступит в роли эксперта и обеспечит анализ агрегированных данных, результаты которого помогут при организации рекламных компаний рекламодателей.

Компании не ограничатся только рекламой, пусть и столь продвинутой. Намечены также совместные исследования потребительского поведения и оценка эффективности рекламных инвестиций с использованием предиктивного моделирования. Интересная тема, если этот подход работает, можно будет рассчитывать на повышение эффективности рекламных коммуникаций или на снижение затрат на них. Еще один потенциальный плюс - если реклама действительно будет в итоге показываться тем, кто в ней заинтересован, то возможно снизится градус всеобщего негативного отношения к ней. Но это неточно.

Билайн

Пресс-релиз компаний

Билайн и группа АДВ заключили стратегическое соглашение в целях повышения эффективности рекламных кампаний

Соглашение между сторонами было подписано в рамках Петербургского Международного Экономического Форума. 7 июня 2019 года, Санкт-Петербург. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и рекламная группа АДВ в рамках ПМЭФ-2019 объявили о стратегическом партнерстве, нацеленном на повышение эффективности рекламных кампаний.

В рамках соглашения Билайн выступает не только оператором связи, но и разработчиком интеллектуальных решений в целях организации рекламных кампаний – для этого в компании используют собственную AI-платформу (Beeline AI/Artificial Intelligence – искусственный интеллект).

Группа АДВ, со своей стороны, выступает, в том числе, в роли эксперта и обеспечивает анализ агрегированных данных для дальнейшего использования при организации рекламных кампаний своих рекламодателей.

Стоит отметить, что соглашение не ограничивается размещением рекламы, но предполагает также совместные исследования потребительского поведения и оценку эффективности рекламных инвестиций с помощью предиктивного моделирования (построение цепочек потенциальных взаимосвязей между рекламными контактами и реальными продажами).

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Мы гордимся нашим продуктом Билайн AI, который позволяет показывать рекламу продуктов и услуг тем, кто в них действительно заинтересован. Сегодня мы открываем новую страницу сотрудничества с крупнейшей рекламной группой в России - АДВ, рад возможности совместной работы с нашими партнерами в развитии нового для нас рынка».

Алексей Дробот, генеральный директор группы АДВ: «Мы уже давно говорим о преимуществах таргетирования рекламных кампаний на потребителей конкретных товаров и услуг, и активно развиваем направление работы с большими данными. Партнерство с Билайн - это важный шаг, который позволит усилить наши позиции в области data-ориентированного маркетинга».

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теги: телеком Бреклама таргетированная ВымпелКом Билайн AI ИИ

© Алексей Бойко, MForum.ru

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