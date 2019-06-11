Анонсы: Официально представлен смарт-браслет Xiaomi Mi Band 4

11.06.2019, MForum.ru

После череды тизеров компания Xiaomi официально анонсировала умный браслет Xiaomi Mi Band 4. Новинка получила 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 240х120 точек с 2,5D стеклом. Из интересных фишек экрана новинки отметим возможность установки красочных тем оформления.

Основные спецификации Xiaomi Mi Band 4 включают в себя оптический датчик частоты сердечных сокращений, 6-осный акселерометр, возможность погружения на глубину до 50 метров и опциональную поддержку NFC для бесконтактных платежей и взаимодействия с другими умными устройствами. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Band 4 – 135 мАч, что обеспечивает до 20 дней автономной работы. В части ремешка Xiaomi Mi Band 4 совместим Xiaomi Mi Band 3. Купить Xiaomi Mi Band 4 в черном, оранжевом, синем, бордовом и розовом цветах можно за 169 за обычный вариант и 229 юаней за версию с поддержкой NFC. Специальное издание Mi Band 4 Avengers Alliance, с оригинальным ремешком и отдельной темой оформления, обойдется в 349 юаней. Начало продаж 14 июня.