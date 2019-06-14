Анонсы: Honor 20 приходит на российский рынок

MForum.ru
14.06.2019,
Состоялся российский релиз смартфона Honor 20. Напомню, основная фишка новинки – Quad-камера, с развитой макросъемкой (2 Мп, фокусное расстояние от 4 см) и 16 Мп сенсором с широкоугольным объективом. Основой модуль тыловой камеры – 48 Мп Sony IMX586, также присутствует 8 Мп сенсор с телефотообъективом.
Основные спецификации Honor 20 включают в себя 6,26-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек с круглым вырезом под фронтальную камеру, чипсет Huawei Kirin 980, 6 Гб ОЗУ LPDDR4X, 128 Гб встроенной памяти UFS 2.1 и аккумулятор емкостью 3750 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge 22,5 Вт. Купить Honor 20 в черном и синем цветах можно за 27 990 рублей. Начало продаж – 21 июня, по традиции за предзаказ можно получить подарки от партнеров бренда.
© Антон Печеровый,
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