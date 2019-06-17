Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы

17.06.2019, MForum.ru

Не секрет, что китайские производители показывают пользователям своих смартфонов разнообразную рекламу. И если Xiaomi лишь обещает сократить количество рекламы в новых версиях оболочки MIUI, то Huawei пришлось извиняться за излишне назойливое упоминание Booking.com на экране блокировки.

Судя по сообщениям в сети, рекламу на экране блокировки увидели владельцы многих моделей смартфонов Huawei, включая флагманские продукты семейства Huawei P30 и Honor 10. По заявлению Huawei рекламные материалы были размещены на серверах Huawei. На текущий момент они удалены и больше не появятся на смартфонах пользователей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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