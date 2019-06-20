Телеком: Мобильный трафик в России растет рекордными темпами

20.06.2019, MForum.ru

По данным Мицифраза, которые приводят Известия, только за 1q2019 скачано чуть более 3.3 млрд ГБ, это в 1,5 раза больше чем годом ранее и примерно столько же, сколько было пропущено за весь 2016 год.

Бурный рост трафика объясняется совокупностью различных причин.

1. Растет проникновение смартфонов (71,3% у МТС по итогам 1q2019). А каждый владелец смартфона потребляет в среднем больше трафика, чем владелец звонилки. Растет доля абонентов сотовой связи, пользующихся мобильным интернетом (59.8% у МТС по итогам 1q2019, +5.8 пп гг).

2. Растет проникновение устройств с поддержкой LTE, поддержкой LTE-A CA и так далее. Чем более современное и "могучее" устройство в руках абонента, тем больше трафика он, в среднем, потребляет.

3. Растет покрытие сотовых сетей. Они приходят туда, его еще вчера покрытия не было. Достраиваются все в новых регионах сети тех операторов, кто запоздал с выходом на рынок. Растут доступные скорости там, где еще вчера на экранах телефона можно было столкнуться с появлением на экране буквы E.

4. Операторы предоставляют абонентам доступные по цене "безлимитные" тарифы. Отсутствие опасений, что пакет трафика будет достигнут раньше, чем завершится расчетный период, также провоцирует рост потребления трафика.

5. Появляются все более разнообразные и интересные приложения, все более интересный контент, прежде всего, видеоконтент - онлайн кинотеатры, Youtube, что безусловно стимулирует рост трафика.

6. Профиль пользования абонентов смещается в сторону использования мессенджеров вместо традиционной голосовой связи и SMS. Традиционный голос сокращается, в январе-марте общий объем голосового трафика составил 108,5 млрд минут, что эквивалентно сокращению на 3% год к году. Трафик перетекает не только в голос-через-мессенджеры, люди все чаще предпочитают общаться текстингом, нежели чем голосом.

7. Формируется и растет трафик M2M/IoT.

В итоге трафик растет бурно - по итогам 1q2019 среднее потребление данных на абонента ВымпелКом выросло почти на 50% год к году. Абонент МегаФона потребляет более 10 ГБ в месяц (+27,6 % гг).

Очевидный вывод - несмотря на все инвестиции операторов в развитие сетей LTE, им не справиться со столь бурным и непрекращающимся ростом трафика. Нужны сети 5G, нужны частоты для сетей 5G. Регуляторы должны всерьез отнестись к проблеме, решить вопрос с силовиками, обеспечить расчистку достаточного объема спектра, распределить частоты между операторами. Причем сделать все это желательно безотлагательно, чтобы не формировать большой отрыв от США, Кореи и Китая.

Стоило бы также задуматься - насколько хорошим было решение вернуть на рынок безлимитные тарифы. Возможно, пришла пора его пересмотреть, раз уж 5G в России будет задерживаться.

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