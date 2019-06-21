Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W

21.06.2019, MForum.ru

Компания Vivo работает над технологией сверхбыстрой зарядки FlashCharge 120W. Ожидается, что при ее использовании аккумулятор емкостью 4000 мАч можно будет зарядить всего за 13 минут, а 50% емкости батарея может набрать всего за 5 минут.

Напомню, актуальный максимум быстрой зарядки смартфонов – 55 Вт. Тем более что возможность быстрого заряда без вреда для аккумулятора зависит не только от технологии зарядки, но и от физических свойств самого аккумулятора. Озвученные Vivo цифры выглядят красиво, но как эта технология войдет в реальную жизнь покажет время. Кстати, схожую технологию уже скоро может показать и Xiaomi.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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