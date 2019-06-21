Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W

MForum.ru

Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W

21.06.2019, MForum.ru

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Компания Vivo работает над технологией сверхбыстрой зарядки FlashCharge 120W. Ожидается, что при ее использовании аккумулятор емкостью 4000 мАч можно будет зарядить всего за 13 минут, а 50% емкости батарея может набрать всего за 5 минут.

Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W

Напомню, актуальный максимум быстрой зарядки смартфонов – 55 Вт. Тем более что возможность быстрого заряда без вреда для аккумулятора зависит не только от технологии зарядки, но и от физических свойств самого аккумулятора. Озвученные Vivo цифры выглядят красиво, но как эта технология войдет в реальную жизнь покажет время. Кстати, схожую технологию уже скоро может показать и Xiaomi.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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