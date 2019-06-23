Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note

23.06.2019, MForum.ru

Не так давно появилась информация, что компания Xiaomi планирует отказаться от линейки Mi Max. Теперь эта информация подтверждена официально на самом высшем уровне, Лей Цзюнь кратко рассказал о ближайших планах компании.

Как и ожидалось, бизнес будет работать в двух направлениях. Более премиальные продукты будут выходить под брендом Xiaomi, в частности сюда войдут продолжатели Mi 9 и Mi 9 SE. Кроме того, компания будет активно работать над «трендовыми устройствами для молодежи» в рамках суббренда CC. Основным каналом продаж смартфонов Xiaomi и СС станет фирменная розница и оффлайн-торговля. Второе направление, суббренд Redmi, который будет продаваться по онлайн-каналам. Напомню, актуальная линейка Redmi включает в себя Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. И вполне возможно, что наследники Mi Max и Mi Note станут дополнением этой линейки.