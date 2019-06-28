Телеком: Микроэлектроника: ZTE представит чипы 5G 7 нм в 2H2019

28.06.2019, MForum.ru

Китайская компания ZTE сообщила, что намерена выпустить чипы 5G 7 нм во второй половине 2019 года, а затем продолжит работать в этом направлении, но уже с технологией 5 нм.

Соответствующие заявления сделал президент ZTE Xu Ziang. В своем выступлении он сообщил о том, что компания располагает портфелем в 35 000 патентов, лицензируемых по всему миру, из которых более 3000 патентов имеют непосредственное отношение к технологиям 5G.



Компания в 2019 году планирует потратить на R&D порядка 10% годового дохода, с фокусом на разработку программного обеспечения для ядра сети 5G, технологий краевых вычислений, чипов для использования в решениях ядра сети 5G. Дочернее подразделение Sanechips будет играть ключевую роль в разработках чипов.



ZTE говорит о 25 заключенных коммерческих контрактах в области 5G с клиентами в разных странах мира и уже поставленных 50 тысячах базовых станций с поддержкой 5G.



Решение компании ZTE 5G Common Core, представленное на MWC Shanghai 2019, работает в диапазоне 2.6 ГГц и может обеспечивать поддержку одновременно 4G и 5G, что обещает возможность для операторов перейти с архитектуры NSA на SA с расходами на 40% меньшими.



В рамках встречи ZTE показала ряд собственных терминалов с поддержкой 5G, включая смартфон Axon 10 Pro 5G, роутеры (CPE) 5G для использования в помещениях и вне помещений, мобильные хотспоты 5G, а также модемы 5G. Устройства сейчас проходят тестирование и должны выйти на рынок Китая в июле 2019 года.



ZTE также объявила о подписании стратегического соглашения с оператором China Unicom. Планируется, что компании займутся разработкой и распространением приложений 5G Live TV и другими разработками в области 5G.



Решение 5G Live TV опирается на возможности 5G и технологию краевых вычислений MEC vCDN. Широкополосность 5G обещает возможность пропуска по сети одновременно множества видеопотоков с набора камер. Технология краевых вычислений MEC vCDN обеспечит обработку данных в режиме реального времени и распределение видеоконтента.



На базе этого решения можно будет запускать дополнительные услуги, такие как VIP-трансляции, социальное взаимодействие в реальном времени, заказ еды, бронирование номеров в отелях и т.п. Источник: digitimes.com.

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