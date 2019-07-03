Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России

03.07.2019, MForum.ru

IDC опубликовала данные по российскому рынку смартфонов за 1 квартал 2018 года. В ТОП-5 вошли сразу 3 смартфона суббренда Honor, принадлежащего компании Huawei.

Самой популярной моделью смартфона на российском рынке стал Honor 7A, нацеленный в нижний ценовой сегмент. Второе место занимает Honor 10 Lite, а замыкает первую пятерку Honor 8X. Вероятная причина столь высокой популярности этих моделей заключается в хорошем соотношении цены и возможностей. Состоявшийся на днях запуск собственного интернет-магазина Honor позволит развить это преимущество за счет проводимых акций. В частности для зарегистрировавшихся с 1 по 7 июля будет доступен купон на скидку 1 000 рублей при покупке смартфона ценой от 10000 рублей.