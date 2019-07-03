MForum.ru
03.07.2019,
IDC опубликовала данные по российскому рынку смартфонов за 1 квартал 2018 года. В ТОП-5 вошли сразу 3 смартфона суббренда Honor, принадлежащего компании Huawei.
Самой популярной моделью смартфона на российском рынке стал Honor 7A, нацеленный в нижний ценовой сегмент. Второе место занимает Honor 10 Lite, а замыкает первую пятерку Honor 8X. Вероятная причина столь высокой популярности этих моделей заключается в хорошем соотношении цены и возможностей. Состоявшийся на днях запуск собственного интернет-магазина Honor позволит развить это преимущество за счет проводимых акций. В частности для зарегистрировавшихся с 1 по 7 июля будет доступен купон на скидку 1 000 рублей при покупке смартфона ценой от 10000 рублей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru
17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor 20 приходит на российский рынок / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9e – недорогой смартфон с отличными камерами / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 с 32 Мп фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru
28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru