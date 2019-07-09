Телеком: МегаФон поможет познакомиться... с Tinder

09.07.2019, MForum.ru

В России до полумиллиона взрослых пользуются "службой знакомств" Tinder, что позволяет сервису входить в Топ-4. До 150 тысяч пользователей - абоненты МегаФон.

Новое предложение оператора позволит абонентам ощутимо сэкономить на пользовании Tinder. Доступ к премиальному аккаунту в этой службе знакомств для абонента МегаФон обойдется в 499 рублей в месяц (для других пользователей расценки колеблются от 500+ рублей до 2200 руб.

МегаФон, вероятнее всего, получит долю в доходах Tinder от подключившихся через оператора абонентов. Также подобные услуги зачастую способствуют росту лояльности абонентов.

Это 1001-й вариант формирования новых потоков доходов для оператора. МегаФон - последним из операторов "большой четверки" обращается к теме заработка на "знакомствах", но делает это правильно, не пытаясь создавать свою карманную службу, как это неуспешно пытался сделать МТС в 2016 году.

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.

Пресс-релиз

Москва. 9 июля 2019. Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. Благодаря партнерству клиенты Мегафона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.

Новое партнерство позволит клиентам МегаФона воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств – подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold - премиального статуса сервиса:

бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов,

неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день,

возможность отслеживать судьбу своих лайков,

доступ к ленте топ-профилей,

возможности искать пары по всему миру

персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.

«МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», - отмечает Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона.

Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто – просто подключите услугу от МегаФона на сайте tinder.megafon.ru.

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