Телеком: МегаФон поможет познакомиться... с Tinder

MForum.ru
09.07.2019,
В России до полумиллиона взрослых пользуются "службой знакомств" Tinder, что позволяет сервису входить в Топ-4. До 150 тысяч пользователей - абоненты МегаФон.
Новое предложение оператора позволит абонентам ощутимо сэкономить на пользовании Tinder. Доступ к премиальному аккаунту в этой службе знакомств для абонента МегаФон обойдется в 499 рублей в месяц (для других пользователей расценки колеблются от 500+ рублей до 2200 руб.
МегаФон, вероятнее всего, получит долю в доходах Tinder от подключившихся через оператора абонентов. Также подобные услуги зачастую способствуют росту лояльности абонентов.
Это 1001-й вариант формирования новых потоков доходов для оператора. МегаФон - последним из операторов "большой четверки" обращается к теме заработка на "знакомствах", но делает это правильно, не пытаясь создавать свою карманную службу, как это неуспешно пытался сделать МТС в 2016 году.
Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.
Пресс-релиз
Москва. 9 июля 2019. Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. Благодаря партнерству клиенты Мегафона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.
Новое партнерство позволит клиентам МегаФона воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств – подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold - премиального статуса сервиса:
Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.
«МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», - отмечает Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона.
Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто – просто подключите услугу от МегаФона на сайте tinder.megafon.ru.
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теги: телеком МегаФон Tinder услуги
© Алексей Бойко,
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