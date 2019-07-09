Анонсы: Honor Play 8 получил спецификации начального уровня при агрессивно-низкой цене

09.07.2019, MForum.ru

Бренд Honor представил смартфон Play 8. Новинка представляет собой аппарат построенный на базе чипсета Helio A22 и оснащенный одиночной тыловой камерой разрешением 13 Мп (f/1,8). Впрочем, и цена Honor Play 8 всего 599 юаней.

Honor Play 8 оснащен 5,71-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с соотношением сторон 19:9, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб (выделенный слот), 5 Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 3020 мАч. Дактилоскопического сенсора новинка не имеет, но есть разблокировка по лицу. Купить Honor Play 8 можно в черном и синем цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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