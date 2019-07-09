MForum.ru
09.07.2019,
Бренд Honor представил смартфон Play 8. Новинка представляет собой аппарат построенный на базе чипсета Helio A22 и оснащенный одиночной тыловой камерой разрешением 13 Мп (f/1,8). Впрочем, и цена Honor Play 8 всего 599 юаней.
Honor Play 8 оснащен 5,71-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с соотношением сторон 19:9, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб (выделенный слот), 5 Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 3020 мАч. Дактилоскопического сенсора новинка не имеет, но есть разблокировка по лицу. Купить Honor Play 8 можно в черном и синем цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.07. [Новинки] Слухи: Honor 9X Pro получит строенную тыловую камеру / MForum.ru
03.07. [Новинки] Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России / MForum.ru
28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Honor Play 8 получил спецификации начального уровня при агрессивно-низкой цене / MForum.ru
09.07. [Новинки] Слухи: Honor 9X Pro получит строенную тыловую камеру / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфона Redmi 7A / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи:Xiaomi Mi Mix может стать осенним флагманом Xiaomi / MForum.ru
08.07. [Новинки] Анонсы: Blackview BV6100 – смартфон с защитой IP69K / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI Uwatch 2 – смартчасы за $33 / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 представлен официально / MForum.ru
04.07. [Новинки] Обзоры: 5 лучших VPN приложений для OS Android
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9e – недорогой смартфон с отличными камерами / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 с 32 Мп фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru
28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru