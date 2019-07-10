Телеком: В Монако развернули первую в Европе сеть 5G на базе решения Huawei

10.07.2019, MForum.ru

9 июля 2019 года в Монако запустили сеть 5G. Поставщиком решения выступила китайская компания Huawei, которая недавно лишилась ряда рынков для сбыта своих решений 5G в связи с торговым конфликтом Китая и США.

Соответствующее соглашение между Monaco Telecom и Huawei было подписано еще в сентябре 2018 года. Компания Monaco Telecom принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ниль (Xavier Niel).



По данным источника покрытие 5G обеспечивается на всей территории княжества Монако. Один из вариантов применения возможностей новой сети - подключение к сети рекламных дисплеев.

Компания Huawei говорит уже о 50 подписанных контрактах в области 5G в мире, из которых 28 подписаны с операторами из Европы.

В Европе не готовы поддерживать США в позиции сдерживания китайских технологий, ссылаясь на то, что отказ от использования решений 5G Huawei и ZTE в Европе обошелся бы европейским операторам в $62 млрд. Источник: france24.com

Недальновидное решение, которое показывает, насколько слабой стала современная Европа, готовая поступиться своими стратегическими интересами, ради малой толики китайских денег.

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