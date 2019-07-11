Компоненты: Qualcomm 215 – чипсет для дешевых смартфонов

MForum.ru
11.07.2019,
Если флагманские чипсеты Qualcomm обновляет ежегодно, то в само низком ценовом сегменте обновлений не было уже давно. Представленный почти 4 года назад Qualcomm 212 базируется еще на 32-битных ядрах Cortex-A7.
Новый Qualcomm 215 устраняет эту проблему. «Сердцем» этого чипа являются 4 ядра Cortex-A53 (до 1,3 ГГц) дополненные графическим ускорителем Adreno 308. Из коммуникационных возможностей поддерживаются LTE с VoLTE и Wi-Fi (b/g/n/ac) с VoWiFi. Отдельно отметим возможность добавления NFC. Фоточасть новинки предполагает поддержку сдвоенных 8 Мп сенсоров (или одиночных 13 Мп). Необходимый тип ОЗУ - LPDDR3, встроенной памяти – eMMC 4.5. Разрешение экранов может достигать 1560х720 точек. Выпускаться Qualcomm 215 будет по 28 нм техпроцессу. Основная аудитория нового чипа – устройства под управлением Android Go, появление которых на прилавках ожидается во втором полугодии 2019 года.
© Антон Печеровый,
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