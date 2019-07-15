Анонсы: Nokia 2.2 появился в России за 6 990 рублей

15.07.2019, MForum.ru

HMD Global объявила о старте российских продаж смартфона Nokia 2.2. Новинка относится к начальному ценовому сегменту и предлагает своим покупателям 5,71-дюймовый дисплей разрешением HD+ с вырезом под фронтальную камеру, 13 Мп тыловую камеру с AI-алгоритмами и сменные задние панели Xpress-On.

Завершают портрет чипсет MediaTek Helio A22, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и 5 Мп фронтальная камера. Как и многие другие смартфоны Nokia, программная часть Nokia 2.2 создана в рамках инициативы Android One. Таким образом, можно ожидать 2 обновления ОС и трехлетнюю поддержку в части патчей системы безопасности. Цена - 6 990 рублей

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mobileshop.nokia.ru

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