Анонсы: Redmi Note 7 появится в белом цвете

16.07.2019, MForum.ru

Принадлежащий Xiaomi бренд Redmi анонсировал выход смартфона Note 7 в белом цвете. Напомню, в нашей стране этот аппарат предлагается от 13 990 рублей за версию 3+32 Гб. Одной из ключевых «фишек» Redmi Note 7 является 48 Мп камера на задней панели, дополненная 5 Мп вспомогательным сенсором.

Относительно стандартного варианта спецификации белой версии не изменились. Покупатели Redmi Note 7 получают 6,3-дюймовый дисплей с U-образным вырезом и разрешением 2340x1080 точек, чипсет Snapdragon 660, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, 13 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Возможные конфигурации памяти и сроки релиза белого Redmi Note 7 пока не названы.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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