Анонсы: Официально представлен Xiaomi Mi A3

18.07.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфон Mi A3. Новинка выпускается в рамках инициативы Android One и лишена привычного для этого производителя интерфейса MIUI. Покупатели устройства смогут насладиться чистым Android 9 Pie, причем на весьма неплохом «железе».

Спецификации Xiaomi Mi A3 похожи на CC9e и включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 665, выпускаемый по технологии 11 нм, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 4030 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Аппарат оснащен 6,088-дюймовым дисплеем разрешением 1560 х 720 точек с помещенным в него дактилоскопическим сенсором. Тыловая камера Xiaomi Mi A3 строенная: основной 48 Мп сенсор Sony дополнен 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсором глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп, она также использует принцип объединения 4 пикселей в 1.Евпропейские цены Xiaomi Mi A3 – 249 и 279 евро за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти. Начало продаж намечено на 24 июля, подробностей о российском релизе пока нет.