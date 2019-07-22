Слухи: Xiaomi готовит смартфон с 64 Мп камерой

22.07.2019, MForum.ru

Мы уже писали о том, что в 4 квартале текущего года стоит ожидать появления смартфонов оснащенных 64 Мп камерами. О подобных планах ранее объявил бренд Realme, однако он может оказаться далеко не первым.

Компания Xiaomi опубликовала тизер, намекающий на использование 64 Мп камеры в следующем смартфоне линейки Redmi. Напомню, актуальный флагман этого суббренда, Redmi Note 7, сейчас предлагает своим покупателям тыловую камеру разрешением 48 Мп. Таким образом, в появление 64 Мп сенсора в активе Redmi Note 8 удивляться не стоит. Тем более что в обоих случаях речь идет о камерах, построенных по одному и том же принципу, когда высокое качество снимка достигается за счет объединение группы пикселей в один. Подробностей о новинке пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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