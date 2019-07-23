Анонсы: Elephone Soldier – защищенный смартфон с 2К-экраном

23.07.2019, MForum.ru

Китайские компании любят объявлять о том, что они создали что-то первыми в мире. В частности Elephone Soldier – первый в мире защищенный смартфон с экраном разрешением 2560х1440 точек. Диагональ экрана составляет 5,5 дюймов.

Спецификации этого брутального «крепыша» включают в себя чипсет MediaTek Helio X25, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 21 Мп тыловую камеру с сенсором Sony, 16 Мп фронтальную камеру на базе датчика Samsung и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Класс защиты от внешних условий – IP68. Из особенностей отметим кнопку SOS и физический компас. ОС – Android 8.1 Oreo. C 22 по 28 июля для Elephone Soldier установлена специальная цена $189,99, что на $30 ниже стандартного ценника.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по инфомрации gizchina.com

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