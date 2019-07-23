Анонсы: Honor 9X и Honor 9X Pro оснащены Kirin 810 и всплывающими камерами

MForum.ru
23.07.2019,
Компания Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro. Новинки являются продолжением прошлогодней линейки Honor 8X, но в актуальном формате с безрамочными дисплеями и всплывающими фронтальными камерами.
«Сердцем» обоих новинок стали чипсеты Kirin 810, причем в Honor 9X Pro с жидкостной системой охлаждения. Honor 9X оснащен 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, тогда как Honor 9X Pro предлагается с 8 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти в обоих устройствах можно использовать карты памяти microSD. Тыловая камера Honor 9X Pro строенная, на базе основного 48 Мп сенсора дополненного 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом и 2 Мп датчиком глубины. Honor 9X также получил основной 48 Мп сенсор, но в качестве вспомогательного выступает лишь 2 Мп сенсор глубины. Фронтальные камеры идентичны – 16 Мп. Диагональ экранов новинок составляет 6,6 дюйма при разрешении FullHD+. Емкость аккумулятора 4000 мАч. ОС – Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.1.1. Цены Honor 9X составят 1399 (4+64 Гб) / 1599 (6+64 Гб) / 1899 (6+128 Гб), тогда как Honor 9X Pro оценен в 2199 (8+128 юаней) и 2399 (8+256 юаней).
© Антон Печеровый,
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