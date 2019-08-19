Слухи: Huawei Y9s получит выдвижную камеру

19.08.2019, MForum.ru

Компания Huawei работает над смартфоном Y9s. По имеющейся информации, производитель решил использовать успешную тактику, выпуская под собственным брендом аналоги успешных смартфонов Honor. В этот раз речь идет об устройствах семейства Honor 9.

Судя по рендеру, показывающему экран без выреза, новинка получит выдвижной модуль фронтальной камеры. Также в активе Huawei Y9s ожидается 6,5-дюймовый дисплей, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и Android 9.0 Pie. Возможная аппаратная платформа – Kirin 810. Остальные подробности пока неизвестны.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidenterprisepartners.withgoogle.com

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