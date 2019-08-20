Слухи: Samsung готовит смартфон с батареей 6000 мАч

MForum.ru
20.08.2019,
Мы привыкли, что китайские компании охотно снабжают недорогие устройства батареями большой емкости. Однако вышедшие в начале текущего года смартфоны семейств Galaxy M и Galaxy A порадовали своих покупателями весьма емкими аккумуляторами.
и Galaxy A порадовали своих покупателями весьма емкими аккумуляторами. В частности Samsung Galaxy M30 оснастили батареей емкостью 5000 мАч. Однако его наследник в лице Galaxy M30s сможет порадовать еще более емкой батареей. Если верить слухам, этот смартфон получит АКБ емкостью 6000 мАч. В качестве возможной аппаратной платформы новинки источники упоминают о Exynos 9610, которая заметно интереснее Exynos 7904, применённой в Galaxy M30. Таким образом, можно ожидать, что Galaxy M30s и по остальным параметрам будет не хуже предшественника.
по информации gsmarena.com
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