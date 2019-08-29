Анонсы: В России появится Vivo Y12 c АКБ 5000 мАч и строенной камерой

MForum.ru
29.08.2019,
Китайская компания Vivo объявила о планах вывести на российский рынок смартфона Y12. Новинка относится к сегменту недорогих устройств, но снабжена строенной тыловой камерой и батареей емкостью 5000 мАч.
Разрешение основного сенсора тыловой камеры Vivo Y12 составляет 13 Мп, в качестве вспомогательных используются сенсоры разрешением 8 и 2 Мп. Аналогично другим смартфонам со строенной камерой, 8 Мп модуль использует широкоугольную оптику, а 2 Мп – служит для определения глубины сцены. Фронтальная камера построена на датчике разрешением 8 Мп. Внутри Vivo Y12 нашлось место для чипсета Mediatek MT6762 Helio P22, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и ОС Funtouch OS 9. Начало российских продаж назначено на 6 сентября, цена – 11 990 рублей. В продаже Vivo Y12 появится в цветах морская волна и красный бургунди.
© Антон Печеровый,
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