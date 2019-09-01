Телеком: Объем продаж смартфонов 5G в мире в 2020 году достигнет 160 млн штук

01.09.2019, MForum.ru

Объем продаж смартфонов 5G в мире в 2020 году достигнет 160 млн штук - такой прогноз сделали в Strategy Analytics с оговоркой, что основное влияние на это имеет китайский рынок. Если там запуски 5G будут идти ожидаемыми темпами, то прогноз сбудется с высокой вероятностью. Из этого следует, что Huawei сможет восстановить пошатнувшиеся было позиции одного из мировых лидеров на рынке смартфонов, поскольку у этой компании оптимальная позиция для захвата китайского рынка смартфонов 5G.

Samsung на сегодня это бесспорный мировой лидер по части смартфонов с поддержкой 5G, но на китайском рынке доля моделей этого производителя лишь около 1%. И если рынок Китая станет крупнейшим рынком по потреблению смартфонов 5G, что вероятно случится уже в ближайшем будущем, то у Huawei будут все шансы для того, чтобы занять на нем лидирующие позиции в 2020 году, а затем их удерживать.

Доля Huawei на китайском рынке смартфонов по состоянию на конец 2q2019 достигла почти 40%, что позволяет говорить о значительном отрыве от конкурентов. Если в Китае активизируется развитие 5G, что весьма вероятно, то Huawei сможет оспорить лидерство Samsung в 5G и это поможет компании восстановить частично утраченные позиции в Западной Европе и на других мировых рынках.

По материалам: digitimes.com

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